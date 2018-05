Qvist: Ingen alkoholikere får nej til døgnbehandling på grund af økonomi

"Det er et ædelt mål, at vi som kommune gerne selv vil forestå behandlingen. Men i mange tilfælde virker det ikke - og det kan vi ikke være bekendt. Alkoholikere og deres pårørende har ret til - og krav på - en effektiv behandling af deres afhængighed", skrev Elbæk i marts og pegede på, at kommunen stort set ikke anvender døgnbehandling.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man i 90 procent af tilfældene bruger ambulant behandling, og her ligger Ringkøbing-Skjern Kommune på omkring 95 procent, siger udvalgsformand Lennart Qvist (V).

Individuel rådgivning

Han og de øvrige politikere har derfor spurgt personalet i Misbrugsbehandlingen om metoder og praksis.

- Der kan være forskellige syn på, om ambulant eller døgnbehandling er mest effektivt. Men jeg lytter til, at Misbrugsafdelingen rådgiver hver enkelt misbruger individuelt. Og ingen får nej til at komme i døgnbehandling på grund af udgiften, siger Lennart Qvist.

Han peger på, at alkoholikere kan have meget forskellige livsvilkår. Nogle fungerer tilsyneladende med job, hus og familie og vil derfor ikke have tilværelsen brudt op og sendes i døgnbehandling, men foretrækker den ambulante behandling.

Andre alkoholikere er ramt af hjemløshed, og her kan forsorgshjem være det rigtige.

I øvrige har Lennart Qvist besøgt både døgnbehandlings-institutioner og forsorgshjem, siden han tiltrådte som ny socialudvalgsformand.

- Vi har alle et ønske om at hjælpe alkoholikere så godt som muligt, og hvis der sidder en borger med et misbrug, hvis eneste udvej er en døgnbehandling, så har vi aldrig sagt nej. Og jeg er overbevist om, at Misbrugsafdelingen gør en masse ting godt og rigtigt, men vi skal altid udfordre hinanden på at gøre det bedre, siger Lennart Qvist.