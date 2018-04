Provstgaards Hus åbner til sommer

Museets håndværkere er lige nu i gang med at restaurere huset, der fortæller en unik historie om livet ved Skjern Å for 100 år siden.

Blandt andet fangede de oddere, og solgte pelsene - og for at holde sig opdateret på de aktuelle pelspriser, fik de som nogle af de første etableret en telefonforbindelse ud til det afsidesliggende hus.

Provstgaards Hus er bygget i 1914, og her levede brødrene Niels Provstgaard og Søren Kr. Jensen et liv, der var baseret på naturen omkring Skjern Å.

Lige nu er hun i gang med at forberede en udstilling til huset, og imens er museets håndværkere i gang med at restaurere huset. Hvornår det præcist åbner, er der ikke sat dato på endnu.

STAUNING: - Provstgaards Hus er kulturhistorie i sit ypperste, for det fortæller om livet, som det blev levet ved Skjern Å engang. Det er et helt andet liv, end det, vi kender i dag.

Flyttede pæn stue

Provstgaards Hus blev overtaget af museet i 1993. I 1996 gennemgik huset en renovering, og nu er tiden inde til en ny renovering, der tager hensyn til husets sjæl.

- Huset er generelt i en fornuftig stand, for det var et godt håndværk, som brødrene lavede, fortæller museets driftsleder Benny Madsen, der står for renoveringen.

I sidste uge flyttede man det, som brødrene kaldte "den pæne stue". Det var et lille anneks, hvor fugleudstillingen havde til huse, og oprindeligt var det bygget på huset.

En af brødrene blev senere gift, hvorefter der blev sat et par fag på huset, så der kunne blive plads til en voksende børneflok.

Derfor blev "den pæne stue" flyttet væk fra huset, men nu er det tilbage ved huset, så det står så originalt som muligt.

- Vi flyttede den selv med rendegraver og manitou, og det var en ren succes, smiler Benny Madsen.

Derudover skal der ny beklædning på huset, og der skal også laves isolering.

Ved samme lejlighed bliver der plads til nymodens faciliteter: Der skal lægges elektricitet ind i huset, og så skal der også etableres et toilet!

Håndværkerne laver også en understøttende sokkel, for det er der nærmest ikke på nuværende tidspunkt. Selvom huset har klaret sig uden i 104 år, så er det primært for at fremtidssikre det, at der skal laves en sokkel.