Promillen var på 3,36: Spritbilist kørte galt ved skole

SKJERN: Det kunne være gået grueligt galt, da en 68-årig mand fra Skjern i november sidste år satte sig bag rattet i sin bil, selvom han var voldsomt påvirket af alkohol. Mandens promille blev målt til ikke mindre end 3,36.

Den 68-årige nægtede dog selv, at han havde været så beruset, da han for nylig var for retten i Herning, sigtet for spirituskørsel. Han forklarede, at han i løbet af dagen alene havde fået kaffe og to centiliter vodka, ligesom han dagen før havde fået et enkelt glas rødvin.

Men udover blodprøven, der viste mandens promille, var der også et vidne, som kunne berette om, at manden havde været ude af stand til at køre bil forsvarligt.