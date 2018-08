Prognose for elevtal får skoleleder op af stolen: Det stemmer ikke

Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg fik tirsdag præsenteret prognosen for de næste års elevtal. Tre af kommunens små skoler har udsigt til et elevtal et godt stykke under minimumsgrænsen på 75. Men tallene stemmer ikke, lyder det fra Fjelstervang Skole.

- Jeg gad godt, at politikerne ville melde klart ud, at man ønsker at bevare landsbyskolerne. For når en familie overvejer at flytte til Fjelstervang, så spørger de selvfølgelig til, om man kan være sikker på, at skolen vil blive ved med at være der. Indtil nu kan man kun sige "Ja, det tror jeg helt bestemt", siger Peter Ulriksen.

Peter Ulriksen finder prognosen ude af takt med virkeligheden, og han sidder tilbage med bekymringer over, om den kan give skolen problemer i fremtiden. Én bekymring går på, om folk vil fravælge skolen og byen, fordi skolen ser ud til at være lukningstruet. En anden, om medlemmerne af Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune med baggrund i tallene vil overveje en plan B for de små skoler, når elevtallet - ifølge prognosen - vil falde drastisk indtil 2025.

- Jeg så på tallene og tænke, at det var da utroligt, hvis det ser så slemt ud. Så jeg snakkede med vores børnehaveleder og bad hende se på, hvordan de næste årgange ser ud. Hun kunne hurtigt se, at antallet af børn, der starter i skolen næste år, er én elev højere end dem der går ud af vores afgangsklasse. Så vi ville være 74, siger skoleleder ved Fjelstervang Skole, Peter Ulriksen.

Det har fået panderynkerne frem på Fjelstervang Skole, der med sine 73 elever allerede er lidt under minimumsgrænsen. Prognosen spår nemlig, at skolen vil opleve en fraflytning på fjorten elever i løbet af de næste to år. Og for en lille skole som Fjelstervang er det foruroligende tal. Særligt fordi de ikke passer, lyder det fra Fjelstervang.

Ringkøbing-Skjern: Antallet af folkeskoleelever kommer til at falde med 16 procent frem mod 2025. Omtrent sådan lød prognosen for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler ved mødet i børne- og familieudvalget i denne uge. Med prognosen, der er baseret på flyttemønstre i kommunen de sidste tre år, står mindst tre af kommunens folkeskoler til at komme under minimumsgrænsen på 75 elever.

Prognose for skoleåret 2019-20. Tallene for 2018/19 står i parentes.Alkjærskolen: 313 (328) Amagerskolen: 281 (297) Bork Skole: 80 (75) Borris Skole: 110 (105) Faster Skole: 87 (91) Fjelstervang Skole: 59 (67) Hee Skole: 85 (85) Holmsland Skole: 80 (81) Hvide Sande Skole: 352 (367) Højmark Skole: 59 (68) Kirkeskolen: 413 (445) Lem Stationsskole: 188 (189) Nr. Vium-Troldhede Skole: 93 (95) Ringkøbing Skole: 718 (731) Rækker Mølle Skole: 147 (149) Spjald Skole: 264 (279) Stauning Skole: 133 (141) Tarm Skole: 573 (585) Tim Skole: 242 (236) Videbæk Skole: 435 (451) Vorgod-Barde Skole: 136 (140) Ådum Børneunivers: 56 (65) Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune

Brik i et puslespil

Formanden for børne- og familieudvalget Trine Ørskov (S) forstår godt, at kommunens mindre skoler føler sig pressede af den version af virkeligheden, som prognosen viser. Men hun forsikrer om, at der ikke vil blive foretaget nogen beslutninger alene ud fra prognosen.

- Jeg er med på, at der er nogle steder, hvor folk siger, at tallene ikke passer på virkeligheden, fordi man har oplevet en tilflytning. Det er jo dér, det kommer i spil, at det kun er en prognose og ikke faktiske tal. Den kan blive påvirket i positiv og negativ retning ved til- og fraflytning, som man ikke kan regne sig frem til, siger hun.

- Selvfølgelig er det jo en brik i et stort puslespil med mange informationer og hensyn, så selvfølgelig har prognosen en eller anden betydning. Men det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke kommer til at sidde og sige, at vi må lukke den og den skole, alene ud fra en prognose, siger udvalgsformanden.

Hvad der skal ske med de skoler, der har under 75 elever, kan Trine Ørskov ikke udtale sig om. I første omgang skal de forskellige udvalg lave nye politikker for de forskellige områder, og først når økonomiudvalget har strikket en landdistriktspolitik sammen, kan man begynde at forholde sig til området.

- Men der er ikke nogen, der nu kan give et svar på, om vi kommer til at ændre de kriterier. Men det kommer vi til at tale om, siger Trine Ørskov.