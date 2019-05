Prognose: Kristian Andersen trækker to partifæller med i Folketinget

Ringkøbing-Skjern: Hvis der var valg i morgen, ville Kristendemokraternes folketingskandidater Kristian Andersen, Marianne Karlsmose og Isabella Arendt blive valgt til Folketinget.

Det viser en prognose, som professor og valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet netop har lavet for Altinget. Professoren har regnet på en stribe meningsmålinger, og de viser, at partiet står til godt 20.000 stemmer i Vestjyllands Storkreds. Det er nok til et kredsmandat og betyder, at i alt tre mandater kan være på vej mod Christiansborg.

- Det er dagens bedste nyhed. Det gav masser af energi, da vi i sidste uge fik en måling, som sendte os over spærregrænsen på to procent af stemmerne. Og nu siger tallene, at vi står til det kredsmandat, som vi hele tiden har arbejdet på. Det giver nye kræfter til den sidste del af valgkampen, siger en glad Kristian Andersen.

- Vi har hele tiden troet på, at det kunne lade sig gøre. Men en prognose som den her vil helt sikkert gøre det lettere for os at overbevise de mange tvivlere om, at det ikke er spild at stemme på os, lyder det fra kristendemokraten.