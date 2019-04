Ringkøbing-Skjern: Kristian Andersen bliver ikke den eneste mand i Kristendemokraternes gruppeværelse på Christiansborg, hvis han igen bliver partiets topscorer og det lykkes at få stemmer nok til et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds.

Det fastslår professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen overfor Dagbladet.

- Kristendemokraterne vil komme ind med fire mandater, hvis de opnår et kredsmandat i Vestjylland, lyder det fra sagkundskaben.

Dermed er der ifølge professoren ikke hold i Venstres advarsler om, at Kristian Andersen kommer til at sidde mutters alene i den kristendemokratiske gruppe og vil være uden indflydelse, fordi én mand umuligt kan nå at passe det politiske arbejde i de mange udvalg.

Kristendemokraterne har for længst offentliggjort, at de ikke selv tror på, at det kan lade sig gøre at komme over spærregrænsen med to procent af stemmerne på landsplan - og derfor har de sat kursen mod et kredsmandat i Vestjylland, hvor partiet traditionelt står stærkt.

Kasper Møller Hansen bakker op om Kristendemokraternes regnestykke, som siger, at der skal 18.000 stemmer til at vinde et kredsmandat i det vestjyske. Ved valget i 2015 "kostede" det billigste kredsmandat nemlig 17.907 stemmer i storkredsen.

Det svarede til 5,5 procent af stemmerne. Kristendemokraterne fik med sine 7646 stemmer kun 2,3 procent - og dermed "er der altså lang vej", konstaterer professoren.

Helt præcist skal partiets stemmetal vokse med 132 procent i forhold til Folketingsvalget for fire år siden.

Kristendemokraterne har selv også peget på et tredje vej til Christiansborg, som er noget mere kringlet. Hvis man i to af tre landsdele har opnået mindst lige så mange stemmer, som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i landsdelene er afgivet pr. kredsmandat, så vil det også kunne give KD landspolitisk comeback.

Ifølge professoren er det den absolut sværeste vej tilbage for Kristendemokraterne, der selv vil holde øje med stemmetallene i Vestjylland - og Sydjylland, hvor tidligere partiformand Marianne Karlsmose er opstillet.

Sidst fik Kristendemokraterne 8.081, og de skulle have haft 25.616 i landsdel Sjælland-Sydjylland. Og partiet fik 15.603 i landsdel Midtjylland-Nordjylland, og skulle have haft 25.664 stemmer. Det svarer til en stigning på henholdsvis 217 procent og 64 procent, lyder professorens regnestykke.