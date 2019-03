Professionelle tyve i gang igen: Efterskole fik stjålet 19 dyre cykler

Selv politiet var ifølge viceforstanderen overrasket over, at de gode foldelåse blot var blevet klippet. De overklippede foldelåse er nu en del af politiets bevismateriale, da boltsakse efterlader et aftryk, som kan genkendes og spores, hvis der skulle komme flere tyverier.

Bork Havn Efterskole har gjort flere tiltag for at sikre elevernes cykler, blandt andet er der lys, som tænder, ligesom der er videoovervågning. Tyvene blev da også filmet for en kort bemærkning.

- Siden det seneste tyveri har skolen omorganiseret, så elevernes cykler står et andet sted. Så de brød ind i et lager med halm og hø, fortæller politiassistent Viggo Nørgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Samme nat havde Bork Havn Efterskole, der tidligere har været hårdt plaget af cykeltyverier, også besøg af, hvad der formodes at være de samme tyve. Men her fik tyvene en lang næse.

- Hvis tyvene har fred og ro til at bryde ind, gør en lås ingen forskel. De klipper den bare over. Derfor har vi opfordret vores elever til at bruge dobbeltlåse, men det gjorde desværre heller ingen forskel, siger Morten Mikkelsen.

På Blåkilde Efterskole har man overvejet et aflåst cykelskur, men erfaringerne fra tidligere indbrud fra andre efterskoler viser, at det ikke gør en forskel.

Tyvenes turnus

Blåkilde Efterskole sendte torsdag en mail ud til de øvrige efterskoler i regionen for at advare om, at cykeltyvene atter er i gang, så de kan tage deres forholdsregler.

- Desværre stod vi først i køen denne gang. Så håber vi bare ikke, at vi er røget ind i tyvenes turnuskalender, så de kommer igen, siger Morten Mikkelsen.

I oktober 2018 blev en 31-årig polsk mand udvist af Danmark for bestandigt og fik to og et halvt års fængsel, efter at han havde stjålet over 200 cykler for omkring 3,5 millioner kroner fra især efterskoler, blandt andet i det vestjyske. Tyverierne var velorganiserede, og manden havde i sin bil en liste over efterskoler, som havde haft og som skulle have besøg.