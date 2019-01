Prøv en førskoledag i Ådum

Ådum Børneunivers inviterer til førskoledag torsdag 10. januar kl. 8.10. Børn til 0. klasse i august er velkomne til at få en forsmag på, hvordan det bliver at gå i skole.

Ådum: Børnehaveklasseleder Inger Dam Nielsen tager imod, og dagen begynder med "Høj puls", en daglig halv times bevægelse for alle skolens elever, som slutter med mulighed for en portion havregryn. Den kommende 0. klasse vil være sammen med deres lærer resten af dagen. På en tur rundt på skolen vil børnene se skolens lokaliteter og i formiddagspausen nyde et stykke frugt, sådan som skolens elever dagligt får.

Derefter bliver det afprøvet, hvordan det er at gå i skole med små opgaver og sange til Ingers guitarspil. Madpakke og drikkedunk er det eneste, børnene skal have med. Det fortsætter over middag med leg i SFO til kl. 13.05, hvor der inviteres forældrekaffe. Der er mulighed for pasning til lukketid kl. 16.45.