Problemer på golfbanen: Højtflyvende golfkugler kan ramme omstridte højspændingsledninger

Skærbæk Mølle Golfklub bliver berørt af kommende højspændingsledninger, og klubbens folk håber, at der kan skabes et lille knæk på den forbindelse, der skal etableres fra Idom til grænsen.

TARM-ØLGOD: Opstillingen af højspændingsmasterne i Vestkystforbindelsen fra Idom ved Holstebro til den dansk/tyske grænse, som Energinet planlægger, giver mange konsekvenser, og en af dem er altså flyvende golfkugler.

Da Energinet tirsdag eftermiddag havde indkaldt til dialogmøde i Tarm Idrætscenter, var der mange fremmødte, som kom for at høre om muligheder for erstatning og linjeføring, og blandt deltagerne var folk fra Skærbæk Mølle Golfklub ved Ølgod, som får sig et noget specielt problem.

I forslaget går luftledningerne nemlig henover golfbanen, og det kan give temmelig store problemer for de golfspillere, der er ude at svinge køllen.

- Trådene kommer til at løbe i 35 meters højde, og når man slår til kuglerne, kan de nemt ryge op i 40-50 meters højde. De gamle ledninger ved siden af rammer vi af og til, siger golfklubbens formand, Hardy Vedstesen, der sammen med klubbens kasserer Jens Herping var taget til mødet med et ændringsforslag.

For hvis det er muligt at få forbindelsen til at slå et lille knæk ved golfbanen, undgår man problemerne.

Det nuværende forslag berører klubben rigtig meget, og det vil ødelægge to huller og betyde, at noget af banen skal lægges om. En udgift, der kan løbe op i én million kroner.

De to fra klubbestyrelsen fortæller, at Energinet har været på besigtigelse på banen og har været meget lydhøre. Derfor har de to da også stor tiltro til, at der findes en løsning. Energinet har udarbejdet et ændringsforslag, og det er det, som lige skal justeres lidt med et lille knæk.

Laves det knæk, får det også betydning for, hvor mange køreplader der skal lægges ud omkring golfklubben, når anlægsarbejdet begynder. Med forslaget fra Energinet kommer klubben til at være på standby i to måneder, og det vil udløse en drifttabserstatning.

Selvom Jens Herping erkender, at det med kasserer-kasketten kunne være godt at få nogle erstatningskroner i klubkassen, så vil klubben også være rimelig og mindske generne mest muligt.

- Det må være i samfundets interesse, at der skal udbetales mindst mulig i erstatning, siger Jens Herping.

Skærbæk Mølle Golfklub har 700 medlemmer og har til dato i år haft 5000 gæster på green-fee.

I øvrigt er der tirsdag 24. september klokken 15.30 og 20.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter to lignende dialogmøder for de berørte lodsejere om Energinets nye højspændingsforbindelse.