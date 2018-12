Nogle vælger at slippe for juleriet og rejser væk. Der er dog også julearrangementer på feriedestinationerne.

Ringkøbing: Når solen forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg ... ja så forsvinder også 340 gæster med Primo Tours ned til sol og varme på øerne Tenerife og Porto Santo i Atlanterhavet ud for Afrikas vestkyst.

Nogle vælger simpelthen at forlade den danske jul til fordel for et skud lys og varme.

Lørdag lettede flyet fra Billund med 180 Primo Tours-gæster med kurs mod Tenerife, hvor temperaturen er 22 grader.

I fredags var flyet fyldt med blandt andre 100 golfere, som foretrækker en runde på Porto Santos grønne baner frem for en runde om juletræet.

Når der skal pakkes 100 golfbags ned i flyverens lastrum, er der maksimalt plads til 160 passagerer om bord.

- Rejserne i julen og henover nytåret er totalt udsolgte. Der er en gruppe mennesker, som efterhånden har opbygget en tradition for at rejse væk i julen. Om gruppen er stigende, har jeg ikke statistisk belæg for at afgøre, men vores rejser er meget populære. Særlig nytåret er meget søgt, for her er folk knap så traditionsbundne som med julen, siger ferierådgiver Britta Skovlund hos Primo Tours.

- Derfor tror jeg også, at det er en form for overvindelse at tage af sted i julen, indtil folk kommer ned og oplever stemningen. Hotellerne har også særlige julearrangementer og middage. Også vores rejseledere har hyggelige julesammenkomster, som gæsterne kan deltage i, hvis de har lyst, siger Britta Skovlund.

Der er dog også dem, der "bare ønsker at komme væk fra al juleri".

- Det kan være et par, som skal sidde alene, måske fordi børnene fejrer julen et andet sted. De siger så til hinanden, at de lige så godt kan rejse væk til sydlandske himmelstrøg, siger Britta Skovlund.

Tenerife er for de gæster, der søger vintersol og afslapnings-/badeferie og tiltrækker typisk par og familier med børn. Porto Santo tiltaler det aktive publikum, som elsker golf, wellness og vandreture.