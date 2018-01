Praktikcenter giver garantier

Skjern Tekniske Skole har fra årsskiftet fået et praktikcenter til vindmølleoperatører-uddannelsen.

Tidligere har elever på uddannelsen været nødt til at stoppe uddannelsen, hvis de ikke fik en praktikplads, men praktikcenteret gør det muligt at gennemføre uddannelsen. Det glæder teamleder på Skjern Tekniske Skole, Samuel Bang:

Skjern: Torsdag var der stille i det nye praktikcenter på Skjern Tekniske Skole, men det er langt fra sikkert, at det bliver tilfældet i fremtiden.

Attraktiv uddannelse

Vindmølleoperatører-uddannelsen udbydes kun på Skjern Tekniske Skole. Det er derfor en eftertragtet uddannelse, og med praktikcentret er den kun blevet endnu mere attraktiv. Det mener fagleder Jens Peder Nielsen:

- Det betyder, at vi nu kan give garantier til dem, som kommer ind. Vi håber naturligvis, at folk får en praktikplads, men skulle de ikke få det i første omgang, så kan praktikcentret være et springbræt til en praktikplads, siger han.

Vindmølleoperatører-uddannelsen har et tæt samarbejde med Siemens og Vestas i Vestjylland, ligesom de også har samarbejdspartnere på Fyn. Det var netop virksomhederne, der opfordrede skolen i Skjern til at etablere et praktikcenter:

- Ligesom andre brancher varierer det, hvor mange praktikanter virksomhederne har brug for. Det har været en lang proces, som startede for halvandet år siden, men nu har vi endelig fået praktikcentret, og det er vi glade for, siger faglederen.