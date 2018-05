Præstationen i Champions League var større

Træner Ole Nørgaard var glad og stolt over at have vundet det danske mesterskab, og han kaldte det fortjent, at guldet blev hentet hjem til Skjern Håndbold.

Silkeborg: - Det her er fortjent.

Skjern Håndbolds træner Ole Nørgaard sad lidt for sig selv på tilskuerpladserne i minutterne efter den første vilde guldjubel. Ind imellem kom der folk hen og ønskede tillykke med triumfen, men ellers sad Ole Nørgaard, som man kender ham - stille og rolig.

Men under den rolige facade var der ingen tvivl om, at Ole Nørgaard var fyldt af både glæde og stolthed.

- Men det er da også en lang og sej vej, man skal igennem for at blive dansk mester. Man skal i en finale for at vinde noget, og den finale kom vi i efter et meget flot grundspil med en førsteplads og senere gode kampe i slutspillet. Vi har mødt mange dygtige hold, og det gjorde vi også i semifinalen mod GOG og nu finalen mod BSV. Så skal der altså lidt ekstra til for at stå med guldet i sidste ende, sagde Ole Nørgaard.

Han var glad for den måde, hans hold var kommet gennem en lang sæson på.

- Vi har haft flere spillere ude undervejs. Så kom René Rasmussens uheld. Det slog os hårdt, og det tog lang tid at fordøje den kendsgerning, at han er ude i lang tid. Men vi fandt løsninger. Det kunne vi, fordi vi er et hold af sejtrækkere. Spillerne er taktisk disciplinerede, de er kloge, de er cool, og så arbejder de bare stenhårdt. Det er det, der har gjort, at vi er kommet så lang i Champions League og nu hele vejen med et dansk mesterskab, fortalte Ole Nørgaard.

Selv med guldmedalje om halsen pegede Ole Nørgaard på indsatsen i Champions League som større.

- Jeg synes, præstationen i Champions League er større end det her hvis vi ser rent spillemæssigt. Vi brød som dansk hold en grænse ved at nå kvartfinalerne og være tæt på Final 4 i Køln. Tænk sig at slå Veszprem. Et hold med 21 landsholdsspillere. deres femtevalg på venstre back koster mere end hele Skjerns trup. Det er vildt at tænke sig, at vi slog dem ud, sagde Ole Nørgaard.

Han kunne sagtens finde steder, hvor Skjern kan optimere truppen.

- Jeg vil godt have tilført mere skudkraft fra distancen, nu hvor vi mister Markus Olsson. Uden skudkraft skal vi slide meget meget hårdt for vore sejre. Det har vi jo set i denne sæson, hvor vi sjældent har kørt gode hold over. Men vi er dygtige til at være en lille smule bedre end de andre, når det gælder. Det er noget af det, der gør, at vi nu kan fejre mesterskabet, sagde Ole Nørgaard.