Poulsen må blive hjemme trods historisk godt valg til Venstre

Selv om EP-kandidat Erik Poulsen ryddede butikken for Venstrestemmer på sit eget lille stemmested i Stadil, og Venstre gik frem, rækker det ikke til et plads i parlamentet.

Ringkøbing-Skjern: Det var en klatøjet Erik Poulsen, som mandag morgen klokken fem nåede hjemmet i Stadil efter et brag af en valgfest på Christiansborg efter Venstres historisk gode valg til Europa-Parlamentet.

Men selv om Venstre nu kan sende fire mandater til parlamentet i Bruxelles, så bliver EP-kandidaten Erik Poulsen næppe et af dem, erkender han selv.

- Det har sådan set stået klar i nogle uger. Søren Gade ser ud til at have fået et fantastisk valg, og han har helt sikkert taget nogle af de stemmer i det midt- og vestjyske, som jeg skulle have haft, hvis jeg skulle være blevet valgt, siger han.

Der er dog ingen skuffelse at spore hos den vestjyske kandidat. I dag glæder han sig over, at Venstre blev "Danmarks største parti i Europa", som Lars Løkke Rasmussen udtrykte det i sin tale på valgnatten, at han tømte butikken for Venstrestemmer på sit eget valgsted i Stadil, hvor partiet fik 62,7 procent af stemmerne, hvilket er de højeste i kommunen.

Hvor mange personlige stemmer, Erik Poulsen opnåede, får han og alle andre først overblik over i løbet af eftermiddagen. Selv håber han på, at det bliver nok til en plads som 1. suppleant.

- Det vigtigste for mig i denne valgkamp har været at sætte en midt- og vestjysk dagsorden i forhold til Brexit. Det, synes jeg, er lykkedes. Jeg gik ikke til valg for at få et andet job. Og så er jeg rigtig glad for, at EU-modstanden er banket tilbage,siger Erik Poulsen.

Som kommunikationsrådgiver har Erik Poulsen stået på sidelinjen til adskillige kommunal- og folketingsvalg, og han var også manden bag Harry Jensen fra Stauning, som stillede op til Europa-Parlamentet for fem år siden.

- Det har været en fantastisk oplevelse selv at være på plakaten. Jeg har været en del af et supergodt hold, som har gjort det godt. Lige nu er jeg træt, men jeg glæder mig rigtig meget til at få sovet - og bagefter nørde i tallene. Det sidste plejer jeg altid at gøre, griner han.

Stemmeprocenten i Ringkøbing-Skjern endte på 64,93 procent, som er lidt under landsgennemsnittet. Venstre er noteret for en fremgang i Ringkøbing-Skjern på 11,8 procentpoint i forhold til EP-valget for fem år siden.