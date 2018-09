Potentiel køber stak af med bilen

SKJERN/RINGKØBING: Ejeren af en sølvgrå Volvo S40 ville gerne af med sin bil, og det kom han i fredags, om end det ikke skete, som han havde forventet.

Bilen, der har hjemme på Nylandsvej i Skjern, var sat til salg på Den Blå Avis, og en potentiel køber kom fredag ved 13-tiden for at se Volvoen an. Han fik lov at tage en prøvetur i bilen, som har registreringsnummer BX 44 070, men han kom aldrig tilbage med den. Politiet har dog en idé om, hvem tyven kan være.

Der er til gengæld ingen mistanke til, hvem der tirsdag eftermiddag stjal en grålig Hyundai i30, som holdt ved Tørrecentralen på Herningvej nær Ringkøbing. Den blev stjålet med rette nøgle mellem kl. 14.35 og 15.35 og har registreringsnummer AV 56 480.