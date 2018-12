SKJERN: Søndag klokken 22.07 blev der begået hærværk mod en pakkepostkasse på Parkallé i Skjern ved hjælp af et kanonslag.

Området er videoovervåget, og politiet skal nu have studeret optagelsen nærmere. Umiddelbart ser gerningsmændene ud til at have været et par unge knægte på 15-16 år.