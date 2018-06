Positiv udvikling: Flere piger søger ind på erhvervsuddannelse

Den sætning får mange børn af deres forældre, når de står og skal til at vælge uddannelse. I nyere tid har det betydet, at det, der tidligere blev set som en mandeverden eller en pigeverden langsomt, er ved at blive nedbrudt.

Virksomheder åbner op

En af de klare årsager til, at flere piger søger ind på erhvervsuddannelser, er ifølge Allan Kristiansen, at virksomhederne er begyndt at åbne op for kvindelige lærlinge:

- Vi ser, at flere virksomheder står klar med åbne arme for at tage imod kvinder. Mange lægger vægt på det, når de besøger skolen, og det betyder meget for kvinderne, forklarer han og fortsætter:

- Virksomhederne er også meget tilfredse med de kvindelige lærlinge. Vi hører, at de indgår fint i samarbejdet med kollegerne, og der bliver skabt en god stemning.

Uddannelseslederen mener samtidig, at kvinder har en fordel i forhold til nogle af deres mandlige medstuderende:

- Vi ved, at evnerne ikke er forskellige, om du er mand eller kvinde. Pigerne går også mere i detaljer med deres opgaver, og der kan de måske lære drengene noget, lyder det.