Populært foredrag med Rune Strøm

Tarm: Der var fyldt mere end god op i projektlokalet på hovedskole, der forleden bød på et foredrag for hele personalegruppen ved Rune Strøm. Bag arrangementet står "Kulturbærerne" - en gruppe frivillige borgere fra Tarm og omegn. Der var også tid i arrangementet til at Rune Strøm kunne indgå i en dialog med tilskuerne om fortolkningen af de budskab, Rune Strøm havde med til foredraget.

Senere var alle stole i brug i salen på overbygningen, da Rune Strøm kl. 18.30 indledte sit foredrag. Der var totalt udsolgt:

- Vi er overvældede. Forældre, elever og masser af byens og omegnens borgere stod i kø for at komme ind. Inden for havde skolens kulturcrew (en flok af elever, der træder til, når skolen afholder kulturelle arrangementer) travlt. Bordene havde de dækket om formiddagen. Masser af lækre kager, havde de og kulturbærerne bagt og stillet an på et ret så overvældende kagebord. Vi havde da slet ikke forestillet os, at der ville komme SÅ mange, fortæller skoleleder Else Thorup i en pressemeddelelse.