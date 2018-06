Pop og rock på herregård - som at være tæt på Ækvator

Lønborg: Når man lige har nydt grillstegt krondyr - i øvrigt serveret af manden bag det dræbende skud - med nye kartofler fra egnen og kantarelsauce, kan det være fristende at slå mave for en kort bemærkning, når nu man ved, at desserten står på jordbærtærte og is.

Michael Falch falder ikke for fristelsen med at finde den nærmeste chaiselong. I stedet udser han sig et passende gulvareal og snupper 30 armbøjninger på de knirkende brædder. Et snapshot af en 61-årig mand, der i den grad tænker over, hvad han udsætter sin krop og sin sjæl for.

Sammen med sit band sidder han i en af de pæne stuer i den hvidkalkede hovedbygning på Lønborggaard, der på denne første lørdag aften i juni har sat sig for at genoplive en ellers hedengangen tradition med at arrangere koncerter under åben himmel.

- Det er dejligt at være her. Sikken en herregård og sikken et vejr, lyder det umiddelbart fra Michael Falch om sit første møde med Lønborggaard, der trækker historiske tråde helt tilbage til 1200-tallet.

Han ramte Vestjylland først på eftermiddagen, og Falch har nået at kigge lidt nærmere på Gnags-hovedstaden Skjern, været på Skaven Strand og har nydt roen i de omkringliggende enge.

På spisebordet står en tændt MacBook, der byder på knivskarpe tv-billeder fra Friends Areana i Stockholm, for Michael Falch går kun nødigt glip af en landskamp med Åge Hareides tropper på banen.

Den venskabskamp - undskyld DBU: testkamp - bliver, viser det sig senere på aftenen, ikke værd at skrive hjem om. Det gør til gengæld koncerten med Michael Falch og hans fremragende band.