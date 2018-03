Politisk top sætter sig på nationalparkråd

Skjern Å: De politiske frontfigurer for det nye kommunale nationalparkråd er fundet.

Et enigt byråd har netop godkendt, at borgmester Hans Østergaard (V), viceborgmester Søren Elbæk (S) og andenviceborgmester Kristian Andersen (KD) får de tre politikerpladser i rådet.

Det skete helt uden diskussion.

Rådet får i alt 11 medlemmer. Udover de tre politikere fra Ringkøbing-Skjern, får Herning Byråd en plads, og det samme gør Danmarks Naturfredningsforening, Vestjysk Landboforening og Friluftsrådet.

De sidste fire pladser kan borgerne søge om at få.

- Det bliver spændende at se, hvor stor interessen er. Det kan være, vi skal læse et par tusinde ansøgninger, sagde borgmesteren forventningsfuldt på byrådsmødet.

Om der venter et større læsearbejde, vil tiden vise. Sikkert er det, at jægerrådet i avisen har kritiseret, at man som repræsentant for 5.500 potentielle jægere ikke automatisk var tildelt en plads i rådet.

Formand Hans Jørgen Dahl er dog ikke mere skuffet, end han regner med at sende en ansøgning afsted.

For de mange jægere bør også have indflydelse på nationalparkarbejdet, mener han.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår der er frist for at søge en af de fire ubesatte pladser i nationalparkrådet.

Sikkert er det, at rådet kommer på arbejde, hvis Skjern Å skal have status af nationalpark. For i den nuværende nationalparklovgivning er der kun afsat plads til fem danske nationalparker - og de er allerede udpeget.

Der er sat 1,9 millioner kroner af til lobbyarbejdet for nationalparken.