Politisk selvmål: Det duer ikke at føre valgkamp for konkurrenten

Hverken Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet eller SF ville hyre en politisk konkurrent som kampagnerådgiver. Meldingen kommer på baggrund af sagen om Kristendemokraterne, der har ansat et Venstrebyrådsmedlem til at føre valgkamp.

Ringkøbing-Skjern: Er det i orden, at et byrådsmedlem fører folketingsvalgkamp for konkurrenten?

Nej, mener gruppeformændene for Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF. Den klare besked kommer, efter at det er kommet frem, at Kristendemokraterne har ansat byrådsmedlem Svend Boye Thomsen fra Venstre som strategisk kampagnerådgiver i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Selv har hverken Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad eller folketingskandidat Kenneth Mikkelsen haft problemer med, at Svend Boye Thomsen for nylig adviserede sit parti om, at han havde taget jobbet. De har endda planer om selv at bruge ham til opgaver i forbindelse med Venstres valgkamp.

Men i de øvrige partier i byrådet ville man ikke se på jobbet hos en konkurrent med nær så milde øjne.

- Jeg synes, det virker vildt mærkeligt. Og jeg kunne aldrig drømme om at hyre én fra en andet parti. Der vil altid kunne stilles spørgsmålstegn ved, om man nu fik den bedste rådgivning. Jeg synes, både Kristendemokraterne og Venstre sætter sig selv i en mystisk situation, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti Kristian Bøgsted.

Heller ikke SF-gruppeformand Niels Rasmussen ville acceptere en konkurrent i kampagneudvalget.

- Hvad man gør hos KD og Venstre, må de sådan set selv rode med. Men jeg ville finde én med det samme politiske ståsted, som vi selv har. Det duer ikke, at man er politisk aktiv i et andet parti end det, man er ansat til at rådgive, lyder det fra Niels Rasmussen.

Nogenlunde samme svar giver Socialdemokratiets gruppeformand og viceborgmester Søren Elbæk.

- Jeg ville under ingen omstændigheder ansatte en politisk konkurrent. Det ville give signalforvirring overfor vælgerne. Desuden findes der masser af kompetente rådgivere rundt omkring, og derfor ville jeg vælge én af dem, som ikke havde et erklæret politisk ståsted, siger han.

Ville du acceptere, at en af dine byrådskolleger første valgkamp for konkurrenten?

- Nej. Jeg ville helt sikkert begynde med at tage en alvorlig drøftelse med min partifælle og bede vedkommende om at tænke grundigt over, om det nu var det rigtige at tage opgaven. Det er en meget uheldig sammenblanding af tingene, som ikke ville gavne nogen, siger Søren Elbæk.

Dagbladet har været i kontakt med Venstres partisekretær Claus Richter, som ikke vil kommentere sagen om Venstrebyrådsmedlemmets job hos Kristendemokraterne.

- Det er en sag, som Venstre i Ringkøbing-Skjern håndterer, siger han.