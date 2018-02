Politirapporten: Indbrud i graverhus og færdselsuheld på Herningvej

To bilister kørte sammen

Ringkøbing: Ingen af de to involverede kom heldigvis noget til, da to biler mandag kørte sammen i Ringkøbing. En 57-årig kvinde fra Rindum kørte fra Kronager ud på Herningvej uden at overholde sin ubetingede vigepligt. Her kørte hun sammen med en bil ført af en 60-årig kvinde. Der skete imidlertid kun material skade, og ingen af de to kvinder fik mén.