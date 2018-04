Politinoter: Dyrt cykeltyveri og indbrud ad to omgange

Skjern: Påsken har været rimelig rolig for de lokale betjente - men helt fri har de dog ikke kunnet holde. Natten til tirsdag gik alarmen hos Sahl Cykler & Legetøj klokken 1.38. Da politiet nåede frem, kunne man konstatere, at en gerningsmand havde skaffet sig adgang til butikken ved at få lirket en skydedør op. Her forsynede han sig med tre dyre cykler: En rød Trek-mountainbike med elmotor, en grå og limefarvet Haibike-elcykel samt en sort mountainbike af mærket Morrison. De tre cykler har en samlet værdi af 68.000 kroner, og politiet skal nu i gang med at kigge overvågningsbillederne igennem for at se, om man kan genkende gerningsmanden.