Politikerne til familien Black: Nogle gange rammer stram udlændingepolitik de forkerte

Familien Black har de seneste år løbet panden imod regler i udlændingepolitikken. Ikke fair, mener Venstremand og KD'er. DF'er afviser, at det er muligt at give positiv særbehandling.

Ringkøbing-Skjern: Det er ikke kun statsministerens svigerdatter, som er løbet ind i den danske udlængepolitik.

Det samme er amerikanske Josh Black i Rækker Mølle, som efter 10 år fortsat ikke har kunne få den permanente opholdstilladelse, som han og familien målrettet er gået efter.

Det er ikke fair, mener både Venstres folketingskandidat Kenneth Mikkelsen og Kristendemokraten Kristian Andersen.

- Der er tale om en familie, som aldrig har ligget samfundet til last. De har klaret sig selv. Josh Black har taget en af de uddannelser, som er efterspurgt. Derfor burde vi tage imod folk som ham med åbne arme. Jeg bliver ked af, at familien sidder tilbage med et helt andet indtryk, siger Kristian Andersen.

Heller ikke Kenneth Mikkelsen er imponeret.

- Som familiens sag bliver lagt frem her, så synes jeg ikke, det er rimeligt, at familien ikke har fået den sikkerhed, som en permanent opholdstilladelse vil give. Jeg går ind for en stram udlændigepolitik, men her går det ud over de forkerte, og det mener jeg, man skal have mulighed for at tage højde for, siger Venstremanden.

Også Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær forstår familiens frustration.

- Men lige meget, hvor gerne vi vil tage særlige hensyn, så er det ikke muligt at lave lovgivning, hvor vi giver positiv særbehandling. Vi skal have en stram udlændingepolitik, og prisen er desværre, at det ind i mellem går ud over nogen, vi ikke ønsker at ramme, siger Flydtkjær.

Han understreger, at han ikke mener, at kravene i familien Blacks sag er urimelige.

- Jeg synes, de fire kriterier er helt i orden, og han skal jo blot opfylde de to. Det er selvfølgelig uheldigt, at familien ikke var været opmærksomme på, at indkomstkravet er ændret. Men regler bliver ændret af og til. For mig ser det ud som om, at familien i den allernærmeste fremtid har mulighed for at opnå den status, de drømmer om, selv om den har været længe undervejs. Han står jo heldigvis ikke til at skulle forlade landet, siger han.

Også Kenneth Mikkelsen og Kristian Andersen krydser fingre for at den permanente opholdstilladelse kommer i hus.

- Han har hele tiden vist, at han gerne vil være i Danmark, og derfor skal han selvfølgelig have lov til at blive. Familien har gjort det, samfundet forventer og bidrager med lige præcis dét, der bliver efterspurgt. Det skal vi værdsætte, mener Kristian Andersen.