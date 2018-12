Ringkøbing-Skjern: Vi skal have yderlige viden om, hvordan sagen skal håndteres i fremtiden.

Det er ifølge udvalgsformand John G. Christensen (S) teknik- og miljøudvalgets besked til forvaltningen i sagen om de 800 sommerhuse på Holmsland Klit, som fremover skal vurderes efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3, når ejerne ønsker at foretage ændringer på ejendommene.

- Udvalget skal have et sikkert grundlag for, hvordan vi behandler sager i fremtiden, så fremtidig praksis holder sig inden for spillereglerne. Vi vil ikke stå på skuldrene af en halvdårlig sag. Vi vil have vished for, at vi kører i rigtig retning, siger John G. Christensen.

Forvaltningen skal derfor undersøge, om der er byggesager, som ville have fået et andet udfald, hvis de var blevet vurderet ud fra naturbeskyttelsesloven, og Danmarks Naturfredningsforening, som har påklageret, havde fået sagen forelagt. Også sommerhusejernes fremtidige retstilstand skal fastslås.

- Den sag er vi ikke færdige med at snakke om, siger John G. Christensen.