Politikere vil flytte endnu en afdeling: 110 medarbejdere kan rykkes fra Ringkøbing til det nye Innovest

Byrådsmedlemmerne Jakob Agerbo (V), Niels Rasmussen (SF) og Jesper Lærke (Fjordlisten) mener, at der vil være mange synergi-effekter ved også at flytte Land, By og Kultur til Innovest, hvilket vil betyde 110 flere arbejdspladser til Skjern. Den model indgår ikke i det nuværende regnestykke.

SKJERN: Indtil videre er det tanken, at 160 ansatte ved kommunen skal flyttes fra det gamle rådhus i Skjern og til Innovest, men på tværs af flere partier åbnes der nu for, at de kan få følgeskab af 110 medarbejdere fra Land, By og Kultur, der i dag sidder til leje på havnen i Ringkøbing.

Byrådsmedlem Jakob Agerbo (V) synes, at det er overvejelsen værd, fordi der nu er opstået mulighed for at lave noget helt nyt. Et naboskab til Ringkøbing-Skjern Forsyning, der har sit hovedsæde i Innovest i dag, vil være hensigtsmæssigt, mener han.

- Der vil være mindst lige så mange synergieffekter ved at flytte Land, By og Kultur til Innovest og forsyningen, som der vil være ved at flytte jobcentret til erhvervslivet på Innovest. Forsyningen og Land, By og Kultur har masser af samarbejdsflader, siger Jakob Agerbo.

Vurderingen deles af Niels Rasmussen, byrådsmedlem for SF, der mener, at man kan opnå mange synergier ved en flytning. Niels Rasmussen forstår de bekymringer, som borgere i Skjern har om midtbyens fremtid, hvis de ansatte skal flyttes fra rådhuset på Finderupsvej og ud til Innovest.

- Derfor skal vi også have flere til området, for det giver aktivitet til hele byen, siger Niels Rasmussen.

Ligesom Niels Rasmussen er Jakob Agerbo bekymret for hvilke omkostninger, en flytning af rådhusets ansatte til Innovest kan have på midtbyen i Skjern.

- Hvis jeg skal stemme for det, skal jeg være sikker på, at det er en løsning, der giver lige så meget købekraft til området, som der er nu, forklarer Jakob Agerbo.