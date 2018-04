Politikere siger nej til at støtte dansk musical

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har ønsket at få en kommunal underskudsgaranti forud for en musicalforestilling til november, men politikerne siger nej.

Ringkøbing-Skjern: Regnestykket er ret simpelt: 255 billetter til 299 kroner stykket skal der sælges, hvis det økonomisk skal løbe rundt, når Det Ny Teater 10. november gæster Ringkøbing-Skjern Kulturcenter med musicalen "(B)romance."

Af sikkerhed for ikke at sætte penge til på besøget har kulturcentret ansøgt om en underskudsgaranti fra den kommunale kulturpulje, men det er netop blevet afvist:

- Det imødekommer vi ikke, da det er et kommercielt arrangement. Det var en rimelig nem afgørelse, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg (V), der videre gør det klart, at den slags aktiviteter i kulturcentret ikke er omfattet af driftsaftalen med kommunen.

I sagsfremstillingen forklares det, at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter "gerne vil vise, at man også i Vestjylland kan være med på den store scene og tiltrække store navne og opsætninger - og at det kan lade sig gøre at bo her og stadig opleve det ypperste inden for dansk kulturliv."