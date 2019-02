Politikere siger nej til 24 personers luksushus i Vedersø Klit

Et flertal i teknik- og miljøudvalget vil ikke lade helårshus blive omdannet til udlejningssommerhus, selv om ejer har aftaler om at købe ekstra jord.

Når disse ekstra 2.550 kvadratmeter lægges til grunden Bankvej 6, vil bebyggelsesprocenten komme ned under 10, som er maxgrænsen for sommerhuse.

Hvis ejer Leif Ingemann Kristensen skulle have husets status ændret til sommerhus, ville det kræve, at bebyggelsesprocenten på grunden kommer under 10. Han har derfor indgået aftaler med tre lodsejere om at købe jord på en del af Bankvej.

Huset, som ligger skråt over for Vedersø Klit Badehotel, har i flere år været brugt til udlejning til grupper på op til 24 personer.

Her ses Leif Ingemann Kristensens købsaftale med to andre lodsejere. Foto: Bilag fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvis politikerne skal give afslag, skal det ske som et forbud i henhold til planlovens paragraf 14. Inden for et år skal der derfor laves en ny lokalplan, som fastslår, at sommerhuse ikke må være større end 120 kvadratmeter. Når de 120 kvadratmeter er gjort til lov, er Bankvej 6-arealet på 407 kvadratmeter selvsagt helt dømt ude.

Samtidig pointerede forvaltningen, at politikerne ikke kan give afslag på at ændre status fra helårshus til sommerhus med afsæt i den gældende lokalplan.

Han peger på, at afslaget også er givet af hensyn til områdets status. Maxgrænsen for sommerhuse i lokalplanlagte områder er 120 kvadratmeter, mens det i ikke lokalplanlagte områder tillades huse på 180 kvadratmeter.

- Hele sagsforløbet har været meget langt. Nu er vi nået til målstregen, og vi ønsker ikke at imødekomme ansøgningen. Nu synes vi, at vi skal have bragt denne sag på det rene. Der er også et hensyn til de fastboende i nabolaget. Vi har haft rigtig mange klager over huset, og det har også indvirket på beslutningen. Der er meget tryk på, når huset udlejes så intensivt, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Sagen splittede udvalget. Et flertal i udvalget besluttede at give afslag på at omdanne husets status og derfor nedlægge et paragraf 14-forbud.

Bedre med liv i huset

Kun kristendemokraten Hans Pedersen ville give tilladelse til ændret status.

- Det var en svær og kontroversiel sag. Men jeg synes, at ejeren har efterkommet dét, han skal for at overholde bebyggelsesprocenten. Dernæst finder jeg det kontroversielt at nedlægge et paragraf 14-forbud mod et sommerhus i et sommerhusområde, siger Hans Pedersen.

Han frygter nu, at Bankvej vil komme til at stå som en stor tom bygningsmasse og måske forfalde.

- Det ville have været en bedre løsning at tillade en ændret status og dermed få udlejning af huset. Der ligger jo også et hotel lige over for huset, hvor der også kan være leben fra turisterne, siger Hans Pedersen.