Forhenværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besøgte tidligere på året Skjern Å, hvor han understregede at meget taler for, at Skjern Å skal være nationalpark. Folketingsmedlemmerne Andreas Steenberg og Dennis Flydtkjær mener, at der burde kunne samles et flertal, hvis der kommer et lokalt, frivilligt projekt. Arkivfoto: Mads Dalegaard