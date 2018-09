Heller ikke Kristian Andersen (KD), der i '14 var medlem af økonomiudvalget, studsede over, at udvalget igen fik en sag om grundsalg på Præstegårdsvej.

Det gjorde viceborgmester Søren Elbæk (S), men han husker ikke, at udvalget i 2014 behandlede sagen om et jordsalg på Præstegårdsvej 78.

At Niels Erik Kjærgaard dengang agerede som kommunaldirektør og protesterede som privatperson i sagen, vidste politikerne ikke. Heller ikke, at en officiel nabohøring blev undladt anden gang til trods for, at Forvaltningsloven siger, at en offentlig myndighed ikke må anlægge forskellige skøn på ens sager. 52 naboer blev hørt, da et muligt salg af grunden var på tale i 2014.

- Vi drøftede ikke, at der har været en henvendelse for tre år siden, siger borgmester Hans Østergaard (V).

Et underligt sagsforløb

Burde administrationen have givet udvalget flere oplysninger om sagsforløbet?

- Jeg medgiver, at sagsforløbet ser langstrakt og underligt ud, men jeg synes ikke, at politikere skal være involveret i teknikaliteter. Jeg synes ikke, at jeg kunne have begrundet forventning om at få forløbet at vide fra administrationen, fastslår Søren Elbæk.

- Jeg er optaget af, at politikerne ikke vasker hænder, men påtager sig det ansvar, de har. Men i denne sag kan jeg ikke få øje på noget, som politikerne kunne have gjort anderledes, siger han.

Kristian Andersen ville gerne have vidst noget mere, da sagen kom på udvalgets bord.

- Det kunne have været meget rart at vide, og det synes jeg havde været fair nok. Så kunne vi godt have stillet spørgsmål til, hvorfor der skulle en nabohøring til den ene gang, og ikke nabohøring den anden gang, siger Kristian Andersen.

Han understreger kraftigt, at han ikke aner, om Niels Erik Kjærgaard selv har spillet en aktiv rolle i grundsalget.

- Tidsperspektivet ser mærkeligt ud, men at konkludere, at Niels Erik Kjærgaard selv har spillet en aktiv rolle, det kan jeg ikke sige. Jeg har ikke hørt ham selv tale én stavelse om den grund, forklarer Kristian Andersen.

Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund har orienteret økonomiudvalgets medlemmer om sagen, efter at Dagbladet har taget den op. Hvad der herefter skal ske, er op til udvalget.

- Jeg synes, at vi kan tage ved lære af, at der er en mærkelig tidsfaktor i sagen. Om vi har brug for yderligere redegørelse eller ej, vil jeg ikke tage stilling til nu, siger Kristian Andersen.

Søren Elbæk vil gerne have en samlet redegørelse for sagen og siger, at så må økonomiudvalget tage stilling.