Politiker lægger sig fladt ned: Rækker Mølle kan bygge ny hal

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg (V), vil have omstødt en afgørelse, så ildsjæle i Rækker Mølle alligevel kan få tilskud til ny hal.

Rækker Mølle: - Jeg lægger mig fladt ned og beklager mange gange, at vi skulle trække dem gennem det her.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg (V), er blevet en hel del klogere på det seneste.

På et møde 19. februar besluttede udvalgets medlemmer at afvise en ansøgning fra Rækker Mølle om at blive godkendt til at modtage lokaletilskud til en ny hal i landsbyen.

Den ønskede støtte fra kommunen skulle være med til at sikre det økonomiske fundament under halprojektet, der har et byggebudget på omkring 5,5 millioner kroner.

- Jeg har ikke været opmærksom på, at de har været så langt i processen. Det er nu mit håb, at vi kan få omstødt den beslutning, vi traf, tilføjer Erik Viborg.

Dermed henviser han til, at ildsjæle i Rækker Mølle har arbejdet seriøst med projektet i mere end to år.

Da beslutningen var truffet i kultur- og fritidsudvalget 19. februar, lød det sådan her fra formanden for bestyrelsen i Rækker Mølle Hallen, Bente Tang:

- Vi føler os ikke fandens godt tilpas, hvis jeg skal sige det pænt. Men vi lægger os ikke ned endnu. Vi skal have alle sten vendt for at finde en løsning på det her.