Politiker føler sig misinformeret i røntgen-sag

KD-regionspolitiker er oprørt over, at det nu viser sig, at røntgenafdelingen i Tarm skal lukkes ned i måneder, så afdelingen i Herning kan fortsætte på fuld tryk.

Tarm: Kristendemokraternes nyvalgte regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose har kastet sig ud i sin første politiske kamp. Efter at have gravet i sagen om den midlertidige lukning af røntgen-afdelingen i Tarm har hun fundet ud af, at det er personalemangel på afdelingen i Herning og ikke i Tarm, der er forklaring på lukningen i perioden fra 5. februar til 29. maj. - Jeg føler mig ærlig talt misinformeret. Den orientering, vi som politikere har fået om sagen, giver et helt andet indtryk, og det, synes jeg, er problematisk. Derfor har jeg også stillet en række spørgsmål, som jeg snarest venter svar på, siger Marianne Karlsmose.

Urimelig beslutning Kristendemokraten er vred over, at politikerne ikke har fået klar besked om, at det er Herning-afdelingen, som er ramt af ledige stillinger og personale på barsel. - Det virker helt urimeligt, at man vælger at lukke afdelingen i Tarm i flere måneder og flytte personalet, der så skal betjene borgerne fra Tarm-området, som også skal ud at køre. Og at det sker for at opretholde afdelingen i Herning. Det er et eksempel på centraliseringstænkning af værste skuffe, siger Marianne Karlsmose.