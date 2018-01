SKJERN: En 29-årig mand fra Vodskov, der trods sin nordjyske adresse, er lidt af en gammel kending i det vestjyske hilste i nat kl. 2.30 på et par lokale politibetjente. Manden blev anholdt på Ranunkelvej i Skjern, hvor han blev testet positiv for amfetamin og metamfetamin i en narkotest.

Den 29-årige blev derfor sigtet for narkokørsel, og da hans kørekort for længe siden er inddraget, blev han også sigtet for at køre uden kørekort. Derudover kunne han også vinke farvel til sin bil, som politiet valgte at konfiskere, fordi han bliver ved med at køre i den trods frakendelsen af kørekortet.