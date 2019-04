Politiet rykker stort ud i Skjern efter påske

- Vi holder den samme øvelse to gange, tirsdag 23. og torsdag 25. april, fortæller Allan Baltzer-Aaes, der udover at være indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi også har ansvaret for øvelsen.

Ingen opkald til vagtcentralen

- De skal ikke vide, hvad det handler om. Opgaven går blandt andet ud på at afprøve deres mentale parathed for at se, om de kan omstille sig til en given situation, forklarer han.

- Men det er jo ikke normalt, at der kommer fem-seks politibiler kørende med fuld udrykning i Skjern, selvom det kun vil være i et kort tidsrum. Derfor oplyser vi om, at der er en øvelse, så vagtcentralen ikke får en masse opkald, fortæller han.

Det meste af øvelsen vil foregå indenfor i samarbejde med Handelsgymnasiet. Her er medarbejdere og elever sat ind i situationen, blandt andet fordi der skal bruges figuranter.

Midt- og Vestjyllands Politi vil desuden på de to øvelsesdage informere befolkningen om øvelsen via Twitter.