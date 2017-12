Politiet overvågede litauere i flere dage

Tyvekosterne

Hee: Ved ransagningen fandt politiet fem store kufferter og fem store tasker med tyvekoster samt to sokker, der hver indeholdt 1,5 kilo smykker. Mange af kosterne ser ud til at være nyindkøbte julegaver.Der blev blandt andet fundet kameraudstyr, sko, blandt andet Adidas, en JBL-højtaler, et skakspil, kaffe, vin, parfume, sølvbestik, Garmin-gps'er, smykker, høretlefoner, en helt ny jakke, tre PlayStations, Stauning whisky, en mountainbike, bleer, legetøj, alkohol, bl.a. gin, nye gummistøvler i en æske, Kaj Bojesen-fugle, stentøj og hvidevarer og meget andet.



Under overvågningen så politiet også et sæt alufælge og en barnevogn.