Politiet om forsvundne Bent fra Rækker Mølle: Der skal konkrete spor til før vi åbner sagen igen

RÆKKER MØLLE: Fundet af to kranier i en grav på Faster Kirkegård fik politiet til at gennemgå den 63 år gamle sag om den forsvundne Bent Ingemann Hansen igen. Men et tip om, at den savnede mand måske ligger i en mose, er ikke nok til en eftersøgning.

- Da familien kom med oplysninger om fundet af kranierne i en grav, gik vi i gang med at se på sagen igen. Det tog vi alvorligt og talte med graveren, fortæller politiassistent Jørgen Dalsgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Det var dog ikke muligt at finde ud af præcist, hvor graven med de to kranier lå, og derfor ville man ikke give lov til at forstyrre gravfreden på flere grave for at finde kranierne. Det betyder, at den gamle sag atter henlagt.