Politiet og Hjemmeværnet melder pas: Frivillige er nødt til at styre trafikken

Politiet og Hjemmeværnet har andre opgaver at se til, og derfor må arrangører af blandt andet motionsløb selv i gang med at uddanne folk, der kan styre trafikken med sikker hånd.

- Det kræver, at vi sætter os sammen, så vi kan finde ud af, hvordan vi løser det her rent praktisk, siger Leif Lundstrøm, event- og idrætskonsulent hos DGI Vestjylland, der dækker kommunerne Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig.

Arrangørerne af Fjorden Rundt er derfor tilmeldt et fyraftensmøde onsdag 3. juli i Ulfborg, hvor DGI vil informere om den nye lovgivning og om det faktum, at en aftale med Politihjemmeværnet ophører med udgangen af juni:

Knud Erik Kristensen fra Skjern - i folkemunde blot K.E. - har gennem de seneste 30 år været med til at arrangere cykelløbet Fjorden Rundt, og han kender derfor alt til vigtigheden af at have gode folk til at guide feltet af motionister sikkert gennem trafikken.

Ringkøbing-Skjern: - Det bliver da en udfordring. Jeg vil nødig stå i en lysregulering i Søndervig og have ansvar for at styre trafikken.

Uddannelsen som trafik-official skal omfatte teoretisk og praktisk undervisning i færdselsregulering, så deltagerne bliver i stand til at regulere færdslen i forbindelse med sports- og kulturarrangementer på færdselslovens område.Uddannelsen skal som minimum give deltagerne kendskab til følgende emner: Relevant lovgivning. Adfærd, roller og ansvarsfordeling. Udstyr, påklædning og dokumentation. Færdselsregulering og anvisninger for trafikken i teori og praksis. Personlig sikkerhed samt håndtering af uheld og ulykker. Forebyggelse og håndtering af konflikter.

Gennem de seneste mange år har arrangører af store begivenheder nydt godt af at kunne trække på hjælp fra politiet og Hjemmeværnet, men nu bliver stop-skiltet stukket ud. Det skyldes dels en prioritering af opgaver, der skal løses, og dels, at antallet af arrangementer er stigende.

Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, oberstløjtnant Per Nikolajsen, oplyser, at der siden årsskiftet er indløbet 124 henvendelser fra politiet, 'hvor de ønsker, at vi støtter dem i forbindelse med større events, der kræver færdselsregulering':

- Og så vil der være en række mindre events, hvor man kan sige, at det vil være hensigtsmæssigt at have noget færdselsregulering, og det er så dér, de civile foreninger selv skal få uddannet deres personel, siger Per Nikolajsen til DR P4 Midt & Vest.

Som medarrangør af Fjorden Rundt gør K.E. Kristensen det klart, at 'vi er afhængige' af hjælp fra politiet og Hjemmeværnet:

- Vi er opmærksomme på, at der kan være udfordringer i fremtiden, siger K.E. Kristensen.

Næste udgave af Fjorden Rundt køres 6. juni 2020, så arrangørerne har forholdsvis god tid til at få overblik over situationen. Værre ser det ud for klubber og foreninger, der ikke har så lang tid at løbe på. Tvis Cykelmotion ved Holstebro har eksempelvis valgt at aflyse årets udgave af Tour de Tvis, der gennem en årrække er blevet afviklet i midten af august.