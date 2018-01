Politiet med ros efter stor kontrol

Ringkøbing-Skjern: Skolevejene skal være mere sikre. Det er det klare mål for politiet i uge 2, hvor en landsdækkende kampagne sætter fokus på de steder, hvor børn og unge hver dag ankommer til skole.

Fokus har været bredt ud på alt lige fra hastighed til seler og lys på cyklen, og tirsdag har der været kontrol flere steder i Ringkøbing-Skjern:

En af tirsdagens kontrol-steder har været området omkring HHX og teknisk skole i Skjern. Her blev to cyklister taget for at køre uden lys, mens politiet stoppede en knallert med to personer på. Endnu en knallert røg i fælden for at kunne køre 60 km/t.

På Amagerskolen i Skjern blev tre cyklister snuppet uden lys, mens en billist blev taget uden sele i en bil, hvor børnene var spændt fast. I en anden bil var en 14-årig ikke spændt fast, selvom chaufføren havde sele på.