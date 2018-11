Politiet måtte i aktion to gange: 32-årige kunne ikke opføre sig ordentligt

SKJERN/SØNDERVIG: Hele to gange måtte politiet natten til søndag have fat i to 32-årige mænd i hver sin ende af kommunen. Først på Plusbar i Skjern, hvor politiet blev tilkaldt kl. 01.40. Her kunne en 32-årig mand fra Videbæk ikke finde ud af almindelig god opførsel. Han skubbede til andre gæster og drak af deres drinks. Og selvom han blev bedt om at stoppe, fortsat han. Indtil politiet kom og bad ham om at gå. Det ville han dog ikke i første omgang, men betjenten fik dog bortvist ham.

Da klokken så var omkring halv fem, måtte betjente også en tur omkring Søndervig, hvor der var ballade med en bargæst. Han forduftede dog, da politiet kom, men det gjorde en 32-årig mand fra Ringkøbing ikke. Han blandede sig i stedet i politiet arbejde og blev ved, selvom politiet bad ham om ikke at forstyrre. Da han ikke kunne forstå den simple besked, måtte betjentene til sidste anholde ham.