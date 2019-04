Politiet kørte til én forbrydelse - sigtede ung mand for en anden

Skjern: Søndag aften kørte en politipatrulje til Skjern for at se på noget hærvæk, der var begået ved banegården.

Her havde ukendte gerningsmænd ødelagt to toiletter på banegårdspladsen, ligesom nogen havde taget blomster ud af blomsterkummerne og placeret førstnævnte på trappen.

Politiet var dog ikke en gang nået frem til gerningsstedet, får de fik en anden fangst, som ikke havde noget med hærværket at gøre. En mand på 21 år fra Borris brød sig nemlig ikke om synet af patruljen og begyndte at råbe ad betjentene, blandt andet at politiet skaber mere vold. For denne overtrædelse af ordensbekendtgørelsen indkasserede den unge mand en sigtelse.

Hvem der står bag hærværket er stadig uopklaret.