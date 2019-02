Politiet i Ringkøbing får ny leder

Mette Bundgaard skal stå for en ny forebyggelsesafdeling, mens endnu en nordjyde indtager lederkontoret på lokalstationen.

RINGKØBING-SKJERN: Midt- og Vestjyllands Politi får en ny afdeling, som skal have fokus på forebyggelse. Lederen af afdelingen er fundet i Ringkøbing. Det bliver nemlig 52-årige Mette Bundgaard, der skal sætte retningen for den nye satsning inden for politiarbejdet.

- Jeg får lov til at sætte et fingeraftryk i en tid, hvor borgeren igen kommer i centrum efter en turbulent tid med flere reformer i politiet. Det glæder jeg mig til, fortæller Mette Bundgaard, der har titel af politikommissær.

Hun begynder i sit nye job 1. marts på politistationen i Holstebro. Hendes afløser står samtidig klar til tage over.

Det er den 39-årige politikommissær Bjørn Nørgaard Bo, der ganske som sin forgænger, har nordjyske rødder. Han har været ved Midt- og Vestjyllands Politi i ti år, senest som leder ved lokalpolitiet i Thisted.