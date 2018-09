Politiet havde travlt i Hoven

HOVEN: Da politiet lagde vejen forbi Hoven fredag for at efterforske et forsøg på tyveri af en Mercedes Sprinter, endte det med, at der kom ikke færre end fire sager ud af besøget.

Mercedes Sprinteren holdt natten til fredag på Bredgade, da ukendte gerningsmænd forsøgte at stjæle den ved at rykke instrumentbræt og tænding ud af bilen.

De havde dog ikke held til at få bilen startet, og sandsynligvis var det dem, der i stedet stjal en anden varebil, som har hjemme på Industrivej i Hoven.

Varebilens ejer har dog forsynet sin bil med gps, så han fandt selv bilen igen samme formiddag. Dog med en ødelagt tænding, uden sækkevogn, uden værktøjskasse med indhold og uden en jordlop.

Den tredje sag kom på blokken, da betjentene efter et tip lagde vejen forbi en have, som tilhører en 34-årig mand. Her høstede de 19 hampplanter, som manden selv havde plantet.

Sidst, men ikke mindst, da patruljebilen kørte gennem Bredgade ved 11-tiden, mødte de en 20-årig mand fra Grindsted, som fik alkometeret til at gå i det røde felt.