Stauning: Selv om politiet fredag bad offentligheden om hjælp til at identificere den mand, som fredag morgen blev fundet livløs i Stauning Havn, så der det fortsat ikke lykkedes at finde ud af, hvem manden er. Det oplyser valgchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi har ikke endnu ikke fået tip fra offentligheden. Derfor ved vi stadig ikke, hvem manden er, siger vagtchefen.

Der er ifølge politiet tale om en spinkel mand på mellem 40 og 50 år. Han har sort hår og skæg med grå stænk og var iført mørk tøj og bar briller med mørkt stel.

Det var en tilfældig forbipasserende som opdagede den døde mand i havnen. Han slog straks alarm. Politiet betragter dødsfaldet som mistænkeligt, men oplyser samtidig, at man ikke mener, at manden har været udsat for en forbrydelse.

Politiet mener, at manden kan have ligget i vandet i nogle dage. Et ligsyn mandag skal fastslå både dødsårsag og tidspunktet.

Har man oplysninger, som kan lede politiet på sporet af den afdøde mands identitet, kan henvendelse sket på telefon 114.