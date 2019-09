Politiet fik tre anmeldelser om tyverier

RINGKØBING/SKJERN. Politiet har haft et nogenlunde stille døgn, når det kommer til antallet af anmeldelser fra borgere. Tre er det dog blevet til. I Bingoklubben i Videbæk har man mistet sin pengekasse, der har fast plads på lageret. Tyveriet er dog sket over en længere periode fra maj til august. En taxachauffør fra Skjern blev bestjålet tirsdag aften, hvor en ukendt person tog hans førerkort. Det skete på banegården i Herning mellem kl. 19.45 og 20.00. Det tredje tyveri fandt sted i badelandet i Søndervig, hvor en tysk kvinde var på besøg med sin familie. I et uopmærksomt øjeblik omkring kl. 16.30 mistede hun sin pung med 100 euro og diverse hævekort og personlige papirer.