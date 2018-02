Politiet fik travlt: Urolig nat i Skjern

SKJERN: Politiet havde rigeligt at se til, da en patrulje lagde vejen forbi Skjerns natteliv fredag aften. En 17-årig mand fra Billum havde et problem med affaldshåndtering og valgte at kaste en flaske ud af bilen. Det kostede en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvilket en 31-årig mand fra Skjern også fik. Han havde nemlig i sin fuldskab en smule svært ved at opføre sig fornuftigt. Da politiet ville tale ham til rette, nægtede han desuden at oplyse sit navn, hvilket også kostede ham en bøde.

Helt galt gik det for en 21-årig mand fra Foersum, der udover at have gevaldig travlt med på en ikke så pæn måde at fortælle politifolkene, hvordan de skulle passe deres arbejde, også opførte sig generelt dårligt. Hans bytur endte i Holstebro med en gratis transport, hvor han i detentionen fik lov til at tænke over sin opførsel.