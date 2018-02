Politiet fandt også maskiner fra tyveri i Lyne

LYNE: Udover tyveriet af maskiner for 250.000 kroner i Skjern var de tre mænd på 41, 33 og 30 år, som var på anklagebænken også tiltalt for flere andre tyverier af entreprenørmaskiner, som de blev dømt for.

Beviserne var der

Den 30-årige mand fra Skjern/Tarm-området, der er godt kendt af det lokale politi, blev desuden dømt for at have kørt spirituskørsel og for at køre uden kørekort i Bredgade i Lem i sommeren 2017.

Mens den 33-årige og den 41-årige tilstod, nægtede den 30-årige sig skyldig. Politiet kunne dog bevise, at han havde deltaget i de tyverier, som han stod anklaget for.

Den 30-årige fik en dom på 60 dages fængsel, hvor af de 30 dage skal afsones, mens de resterende er betinget. Også han fik en mildere dom på grund af den lange sagsbehandlingstid for tyverierne.