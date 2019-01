Politiet er på udkig efter tasketyv

SPJALD/SKJERN: To gange fik politiet tirsdag meldinger om en tyv, der stjal punge fra kvinder, der var på indkøb. Første gang var i brugsen i Spjald, hvor en lokal kvinde ved 10-tiden blev bestjålet. Her er tyven fanget på videoovervågning, så politiet har et godt signalement at gå efter. Det var en cirka 40-årig mand af udenlandsk udseende. Han er 180 cm høj og bar en sort hue og sorte sko med en hvid bund. Han var klædt i en hvid striktrøje med mønster og en grøn dunjakke. Hvorvidt det er den samme mand, der en halv times tid senere stjal fra en kvinde i brugsen i Skjern er uvist. Men tyveriet skete på samme vis, da kvindens pung blev taget fra hendes taske, som lå i indkøbskurven.