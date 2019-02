Politiet er fåmælt om den 47-årige mand, der blev fundet død ved Borris

Borris: Efterforskningen af sagen om den 47-årige lokale mand, der blev fundet død i et skovområde i øvelsesterrænet ved Borris, er fortsat i fuld gang.

Men Midt- og Vestjyllands Politi er tirsdag formiddag yderst fåmælt om sagen. Det har således hverken været muligt at få oplyst, hvordan manden mistede livet og hvilke spor politiet går efter.

Den 47-årige blev fundet af en tilfældig forbipasserende søndag eftermiddag, som herefter slog alarm. Søndag aften meddelte politiet, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald, og at en obduktionsrapport mandag skulle fastslå dødsårsagen.

Hele mandag blev skovområdet undersøgt af politi med hunde. Mandag eftermiddag var der ikke mindre end 10 patruljevogne på stedet. Bag politiafspærringen blev hele området finkæmmet for spor.

Dagbladet følger sagen.