Politiet efterlyser: Tricktyve brugte stjålne kort i Skjern

To gange brugte tricktyve et stjålet kreditkort til at hæve i Vestjysk Bank i Skjern

SKJERN: I weekenden havde Skjern besøg af et par tricktyve, der fik taget et ganske godt foto, da de hævede penge på et stjålet dankort.

Kvinden og manden stjal lørdag ved middagstid et kreditkort fra en ældre persons hjem i Bramming. Kortet blev siden brugt til at hæve et større beløb i flere forskellige hæveautomater ved Vestjysk Bank. Tricktyvene var både i Esbjerg, Horsens og Skjern i tiden fra lørdag kl. 13.11 til søndag kl. 12.05.