Tyvene går målrettet efter især batteridrevet værktøj og bryder ind i bilerne ved at skære hul under låsen eller ved at bryde dørene op med en skruetrækker.

Der kom anmeldelser fra Tarm, hvor to håndværkerbiler var blevet brudt op på Irisvej og Elmevej, ligesom der i Ringkøbing havde været endnu to indbrud samme nat på Skolevej.

RINGKØBING-SKJERN: Allerede torsdag fik politiet den første anmeldelse om, at der havde været indbrud i en varebil på Finlandsgade i Ringkøbing samme nat. Men det var kun toppen af isbjerget, for i løbet af torsdagen havde politiet indtil flere håndværkere i røret.

Politi laver overblik

- Vi har derfor en mistanke om, at det er gerningsmænd fra østlandene. Deres modus er ofte at skære hul under låsen. Derfor vil vi gerne opfordre borgerne til at holde øje med sommerhuse, nedlagte landbrugsejendomme og andre afsidesliggende steder, da tyvene kan holde til der, siger politikommissær Henning Præstegaard fra lokalpolitiet i Herning.

Han opfordrer også borgere til at holde øje med mistænkelige køretøjer og lade politiet få det vide på telefon 114. Politiet har tidligere haft held til at fange gerningsmændene ved hjælp af henvendelser fra borgerne.

Især de seneste dage har Midt- og Vestjyllands Politi også hørt fra håndværkere i Vildbjerg, Sunds, Ikast og Herning. Men også i ugerne op til har der været en stigning i antallet af indbrud i håndværkerbiler.

Derfor er Central Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi sat på opgaven.

- De er i gang med at lave en analyse over antallet af indbrud i den seneste periode. Tyvene kan også være på spil i Vejle og Esbjerg, som ligger i en anden politikreds, så vi skal have et overblik, forklarer Henning Præstegaard.