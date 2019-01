Politiet: Professionelle stod bag røveri i Astrup

Astrup: - Det er rimeligt professionelt lavet. Der er ingen tvivl om, at bankrøverne har vidst, hvor de skulle ind henne og på hvilket tidspunkt, siger efterforskningsleder Jim Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi og fortsætter:

- Man har ikke ladet sig skræmme af, at der var en del personale til stede. Så det her er jo ikke en tilfældighed.

Politiet er fortsat i gang med de tekniske undersøgelser, men man har sikret sig 'forskellige spor' på gerningsstedet, som bliver analyseret.

Det er dog stadig for tidligt i politiets efterforskning til at kunne be- eller afkræfte, om der har været mere end de to engelsktalende røvere, der gik ind i banken torsdag klokken 17.12.

Indtil nu har politiet modtaget flere henvendelser fra borgere, der har gjort observationer og har ringet ind med tips vedrørende køretøjer.

Politiet modtager meget gerne flere henvendelser fra folk, der kan have set noget i tiden omkring røveriet eller i dagene op til.

Faster Andelskasse holder lukket i dag fredag, hvor der kommer en psykolog for at snakke den voldsomme hændelse igennem med de ansatte, der blev beordret ned på gulvet af de to røvere.